Detenuto suicida il Garante Ciambriello | Emergenza al limite

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“L’rispetto alla presenza di detenuti psichiatrici e l’assenza di personale specializzato non può più essere negata. Il numero dei suicidi continua a salire, moltissimi gli atti di autolesionismo e manifestazioni di gesti estremi. Bisogna da subito assumere nuovi psichiatri e istituire all’interno degli Istituti un’Unità operativa semplice dipartimentale della salute mentale”. Così, in una nota, ilcampano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà Samuele, commenta il nono suicidio in carcere dall’inizio dell’anno avvenuto in Campania, precisamente ad Ariano Irpino, dove si è tolto la vita unstraniero di 32 anni affetto da disturbi psichici. “Negli istituti della provincia di Avellino – commenta ilprovinciale Carlo Mele – sono molte le presenze dei detenuti psichiatrici.