Chi vuole uccidere Donald Trump? Ecco servita l’ennesima teoria della cospirazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) I fan dinon hanno perso un secondo per sbandierare, il tentativo n. 2 di assassinare l’ex presidente sarebbe l’ultima conferma che il famigerato Deep State sta cercando in tutti i modi di far fuori il loro uomo. Ora, senza dare alcun credito ai complottisti dell’altra fazione – convinti che sia lui stesso a orchestrare i tentati auto-omicidi come quest’ultimo in Florida o il precedente del 13 luglio in Pennsylvania per apparire l’eroe incrollabile che ogni volta risorge – diciamo la verità: se davvero esistesse un oscuro Deep State, una Spectre vera e non mitizzata dai social, se i veri potenti lo volessero veramente morto,sarebbe già morto.