Casa di riposo a Monte S Giusto e cattedrale di Cingoli | lavori in corso per la ricostruzione

(Di martedì 17 settembre 2024) Il commissario allapost-sisma Guido Castelli (nella foto durante il sopralluogo a un cantiere) fa il punto su due importanti interventi: l’avviata esecuzione deinelladidedicata a Santa Maria Assunta, e la fase conclusiva delle opere di riparazione delladidiSan. Entrambi gli edifici erano stati lesionati otto anni fa dalle scosse di terremoto. In particolare, per la riapertura del duomo diè stato stanziato un contributo di un milione e 290mila euro. "Stiamo restituendo al territorio – ha dichiarato Castelli – uno scrigno di grande valore: aperta nel 1654,dal 1725, la chiesa vanta diversi tesori artistici tra cui la tela raffigurante la Vergine col Bambino in trono fra i santi, donata dal papa cingolano Pio VIII".