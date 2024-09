Campi Flegrei magma risalito fino a 4 chilometri sotto Napoli | Un rischio che non deve essere ignorato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) Continua a preoccupare, e non poco, il vulcano deiche, negli ultimi mesi di attività, ha rivelato segni di un progressivo accumulo dia profondità sempre più superficiali: da circa seia un minimo di quattro. Sempre più vicino aquindi. Una scoperta compiuta dagli scienziati dell’Ingv (Istituto nazionale Geofisica e Vulcanologia) nell’ultima analisi effettuata insieme all’Università degli Studi Roma Tre e a quella di Ginevra, in Svizzera.Leggi anche: Terremoto a: scossa avvertita tra Pozzuoli e Bagnoli Nel corso di questo studio è stato mappato il movimento delnelle profondità della caldera, nell’arco temporale che va dal 2007 al 2023, cioè la data di inizio della nuova fase bradisismica del vulcano che è ancora in fase di svolgimento.