Bologna Fc la vigilia della Champions League a Casteldebole | attesa alle stelle

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024 - Sorrisi, ma anche attenzione e concentrazione. Dagli sguardi dei rossoblù, che questa mattina sono scesi in campo attorno11.15 per una sgambata alladell'esordiocon lo Shakhtar, non traspare pressione, ma solo voglia di misurarsi in quella che per, quasi tutti, sarà un'avventura totalmente inedita. Risveglio muscolare, esercizi di riscaldamento e una serie di "torelli" divisi in gruppi per sciogliere muscoli e tensione. Tutti presenti (eccetto gli infortunati), anche chi, come il "sindaco" Lollo De Silvestri e Jesper Karlsson, non fa partelista per la. Ad osservarli, l'occhio vigile di Vincenzo Italiano, fisso sui suoi ragazzi, tra incitamenti e consigli.