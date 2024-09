Bergiola invoca la pace Commemorazione per non dimenticare la strage del 1944

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Grande partecipazione per l’ottantesimo anniversario dell’eccidio diFoscalina. Quest’anno l’evento ha coinciso con il 250° anniversario della fondazione della Guardia di finanza, da sempre legata al paese per la figura di Vincenzo Giudice, l’eroico maresciallo delle fiamme gialle che sacrificò la sua vita nel tentativo di salvare gli abitanti dal rogo che il 16 settembre deli nazisti appiccarono nella scuola uccidendo 72 civili. Allache quest’anno si è svolta all’interno dell’ex asilo hanno partecipato le massime autorità civili e religiose e i vertici della Guardia di finanza, tra cui il comandante interregionale dell’Italia centro Fabrizio Cuneo che ha ringraziato il Comune di Carrara e la Regione Toscana per il progetto del futuro museo della memoria nella ex scuola elementare del paese, intitolata per l’appunto al maresciallo Giudice.