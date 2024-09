Angri coppia indagata per truffa | finti operatori finanziari promettono prestito inesistente

Leggi tutta la notizia su zon

Unadiè sotto indagine per frode. Nel 2023, avrebbero finto di essere consulenti, ingannando una donna con la promessa di undi 50mila euro. In questo modo, riuscirono a ottenere un versamento di 125 euro tramite bonifico bancario. Ora rischiano di affrontare un processo, a seguito della chiusura dell'inchiesta. Le accuse Gli investigatori sono risaliti ai due sospettati analizzando i dati di una carta e di un numero di cellulare a loro riconducibili. La vittima, tuttavia, non ha ricevuto né ilpromesso né il rimborso della somma versata. Fonte: SalernoToday