Tre squadre del Tennis Giotto alle finali dei Campionati Italiani

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tregiovanili delsi sono distinte tra le migliori d’Italia e si preparano a competere per il titolo nazionale nelledeinazionali. Le formazioni Under16 maschile, Under14 femminile e Under14 maschile hanno conquistato il successo nelle fasi interregionali di macroarea, guadagnandosi un posto tra le otto miglioriitaliane che, da venerdì 20 a domenica 22 settembre, si contenderanno lo scudetto. Questo risultato rappresenta un traguardo storico per il, che per la prima volta vedrà ben treparteciparenazionali, a testimonianza della crescita e della qualità del movimentotico del circolo.