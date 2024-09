Tennis Federicò Cinà conquista il suo primo titolo da professionista | un altro prospetto italiano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) Non è stata solo la Coppa Davis a monopolizzare la scena nel corso di quest’ultima settimana e in casa Italia ci sono motivo per cui esprimere soddisfazione. Il Bel Paese, grazie alle vittorie a Bologna contro Brasile, Belgio e Olanda hato l’accesso alla Final Eight di Malaga, con Filippo Volandri che ha saputo sfruttare bene una formazione pur priva di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Le affermazioni nella Unipol Arena hanno confermato come lo stato di salute del nostrosia ottimo, tenuto conto delsuccesso con la maglia azzurra del giovane Flavio Cobolli, protagonista di un 2024 eccellente che l’ha portato in posizioni da testa di serie negli Slam. Il circolo virtuoso del movimento della racchetta tricolore però può contare anche su prospetti interessanti.