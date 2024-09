Qualcosa non torna | Leclerc scatenato dopo il duello con Piastri | il grave sospetto | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Charlesnon è soddisfatto del secondo posto nel Gp di Baku. Il ferrarista ha dovuto lasciare andareuna gara e und'altri tempo mozzafiato. Ma subitola garaha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto parecchio discutere: "A dire il vero, abbiamo perso la gara perché non mi sono difeso bene come avrei dovuto alla fine del rettilineo. Ma è così che vanno le cose. A volte commetti degli errori e io imparerò da essi. Quando Oscar (, ndr) mi ha superato, ho pensato: ‘Ok, ora si tratta solo di mantenere la calma, cercare di mantenere in vita le gomme e superarlo di nuovo più tardi'. Ma in realtà è stato molto più difficile di quanto pensassi e sui rettilinei non sono riuscito ad avvicinarmi quanto volevo. Credo che forse la McLaren avesse un po' meno di portanza, quindi sui rettilinei erano molto più veloci.