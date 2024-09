Prato settima per criminalità Tentati omicidi e rapine i reati più diffusi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – Lasi conferma un problema rilevante, con la città che si piazza al settimo posto nella classifica delle 106 province italiane mappate dal Sole 24 Ore, basata sui dati del dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno. Nel 2023ha registrato oltre 12.700 denunce, pari a 4.888 ogni 100mila abitanti. Uno dei punti più critici riguarda i: con 12 denunce, la provincia toscana si posiziona al secondo posto in Italia, con un tasso di 4,6 denunce ogni 100mila abitanti. Non va meglio sul fronte delle, con 325 denunce nel 2023, e dei danneggiamenti, che hanno raggiunto quota 2.411: per entrambe le tipologie di reato,si piazza al terzo posto in Italia. Anche gli "altri delitti" rappresentano una fetta consistente dellapratese, con 2.