Paul Heyman | CM PUNK doveva passare attraverso l’inferno prima di arrivare in paradiso

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’arrivo di CMin AEW è stato accolto con enorme entusiasmo, segnando una nuova promettente fase nella sua carriera storica. Tuttavia, la sua uscita dalla AEW è stata avvolta nella controversia, eha dichiarato cheattraversaredi tornare in WWE. Nel 2021, il debutto di CMin AEW è stato un evento importante, che lo ha segnato come una presenza significativa nella promotion. Ha raggiunto l’apice della sua carriera in AEW vincendo il titolo di campione mondiale AEW a Double or Nothing 2022. Tuttavia, il suo regno da campione è stato complicato da infortuni, tra cui uno strappo al tricipite a causa dell’infame incidente “Brawl Out” avvenuto durante AEW All Out 2022. Nonostante queste difficoltà,ha fatto un ritorno forte nel giugno 2023, diventando una figura centrale in AEW Collision.