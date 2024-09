Nuova Champions League come vederla in tv | ecco tutto quello che c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) Unaera sta per partire. Da martedì 17 settembre si aprono le porte della: un nuovo format, più partite, niente più gironi eliminatori, una classifica unica e poi un playoff prima degli ottavi di finale. Tante, tantissime novità che non fanno altro che aumentare l’attesa e il desiderio di vedere questasuperall’opera., sì, ma la domanda è: “Dove?”.una panoramica della situazione diritti tv in Italia per non perdervi davvero nulla diche accadrà nella manifestazione calcistica più importante a livello europeo. SKY – 185 delle 203 partite previste verranno trasmesse in diretta ed in esclusiva sui canali Sky Sport. Dunque la quasi totalità delle emozioni la si vivrà su Sky Sport che trasmetterà diciassette delle diciotto partite in programma per quel che riguarda le otto giornate della fase campionato.