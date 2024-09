La Lucchese in rimonta acciuffa il pareggio | con il Rimini finisce 2-2 Di Quirini il gol decisivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lucca, 16 settembre 2024 – Laalla fine riesce a conquistare un punto, dopo essere andata sotto di ben due gol. Gorgone schiera la formazione che ha battuto la Spal con l’unica novità Visconti al posto di Catanese. Parte meglio il, che al 3’ con Parigi in piena area, appoggia a Cernigoi, che conclude, ma la difesa di rossonera devia in angolo. E proprio dagli sviluppi del tiro dalla bandierina di Garetto, De Vitis sul secondo palo tutto solo batte Palmisani. Lafatica a venire fuori dalla propria metà campo e al 13’ per poco Parigi non approfitta di un errore di Sabbione al limite dell’area di rigore per provare ad involarsi da solo davanti a Palmisani. E proprio il portiere rossonero al 15’ evita il raddoppio dei romagnoli che ci provano con Parigi, che di testa gira a rete sempre dopo un tiro dalla bandierina.