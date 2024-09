Filippo Volandri | Vi spiego il segreto del tennis italiano Le convocazioni per le Finals? Devo decidere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’Italia si è qualificata alledella Coppa Davis, vincendo le tre partite nella fase a gironi andata in scena sul cemento della Unipol Arena di Bologna. Gli azzurri sono stati impeccabili nella massima competizionetica per Nazionali e hanno staccato il biglietto per i quarti di finale, dando così appuntamento agli appassionati a metà novembre a Malaga. Matteo Berrettini ha vinto tre incontri tra Brasile, Belgio e Olanda; Flavio Cobolli ha fatto il proprio debuttato in questa manifestazione e ha vinto un singolare; Matteo Arnaldi ha portato a casa un punto importante, pur accusando un infortunio; Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono risultati decisivi nel doppio risolutore del confronto con il Belgio.