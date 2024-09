Emmy 2024 | trionfano Shogun e Baby Reindeer Hacks batte The Bear ecco tutti i vincitori e i video

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Assegnati gliAwardscome previsto, ma clamoroso colpo di scena finale concheThedella serata Si è appena conclusa al Peacock Theater di Los Angeles la cerimonia di premiazione dei PrimetimeAwards, condotta da Eugene Levy e Dan Levy. Pronostici della vigilia rispettati quasi in toto, con qualche sorpresa di cui una clamorosa proprio sul finale. Serie drammatica, il trionfo diCome da pronostico a trionfare tra le serie drammatiche è stataÂ(FX/Hulu, in Italia Disney+). L’epopea ambientata nel Giappone del 1600 si è aggiudicata 4: miglior serie, migliori attori protagonisti Hiroyuki Sanada e Anna Sawai, miglior regia Frederick E. O. Toye per l’episodio 9, Cielo cremisi.