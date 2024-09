Ecco quante tasse paga Mundys in Italia e nel mondo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 16 settembre 2024)nel 2023 ha versato 2,5 miliardi di euro di imposte. Questo emerge dall’edizione 2024 pubblicata online del Tax transparency report, pilastro fondamentale della strategia di trasparenza fiscale del gruppo presieduto da Giampiero Massolo. Il documento annuale, riferito al 2023, è alla sua terza edizione e fornisce una panoramica delle politiche e delle pratiche attraverso le quali il gruppo contribuisce alle giurisdizioni e alle economie in cui opera, promuovendo una gestione fiscale responsabile, trasparente e sostenibile. In particolare, nel 2023, il total tax contribution diha raggiunto i 2.533 milioni di euro, in crescita del 15% rispetto ai 2.210 milioni dell’anno precedente, di cui 1.306 milioni di euro di tax borne e 1.227 milioni di euro di tax collected.