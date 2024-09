Tragedia nel motociclismo | morto Luca Salvadori pilota di Superbike

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Milano –nel mondo del: è, 32ennedi, noto al grande pubblico dei motori anche per il suo seguitissimo canale YouTube da oltre mezzo milione di follower,, milanese, è stato vittima di un drammatico incidente questa mattina, domenica 15 settembre, mentre era impegnato nel primo giro delle qualifiche riservate alle Sbk/Stk 1000 sul circuito stradale di Frohburg Dreiek, in Germania, sesta e ultima tappa dell'International Road Race Championship. Trasportato d'urgenza in ospedale,a causa delle gravi ferite riportate. Secondo una prima ricostruzione, ancora da accertare, iltedesco Didier Grams sarebbe caduto in una curva a sinistra e nell’incidente è rimasto coinvolto anche, riportando le conseguenze più gravi.