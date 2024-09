Sempre al tuo fianco | tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 15 settembre 2024)al tuo: trama, cast, quante puntate e streaming Da domenica 15 settembre 2024 alle ore 21,20 su Rai 1 va in ondaal tuo, latv diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella che vuole raccontare come vivono e come affrontano le emergenze gli operatori della Protezione Civile, persone normali in circostanze eccezionali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Gli episodi, ispirati a fatti realmente accaduti che hanno visto protagonisti gli uomini e le donne della Protezione Civile, ruotano intorno alla figura di Sara Nobili (Ambra Angiolini), responsabile del Rischio Vulcani a Stromboli. Sara ha fronteggiato alluvioni, cabinovie in panne, emergenze sanitarie e ogni genere di intervento gestito dalla Protezione Civile, scongiurando rischi enormi per il territorio.