Pallamano A Gold Camerano che rabbia | Eppan rimonta dal -3 e vince 28-26

(Di domenica 15 settembre 2024) La squadra di Carvalho aveva chiuso il primo tempo in vantaggio per 12-15, poi ha subito il ritorno degli alto-atesini nella ripresa, 15 settembre 2024 – Lacede di misura contro l’. Nella prima trasferta di A, i gialloblu vengono sconfitti con lo scarto minimo di 28-26 in un match tirato e palpitante fino all’ultimo. I ragazzi di coach Carvalho hanno lottato ad armi pari contro i padroni di casa, riuscendo a ricucire lo svantaggio nel primo tempo ed a chiudere avanti sul 12-15. Grande equilibrio nella ripresa con un continuo botta e risposta tra le due compagini ed uno scarto minimo, risolto nel finale con la fuga in avanti dei locali, abili a chiudere la contesa sul 28-26.