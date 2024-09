I Normie Boy popolano le strade di NY durante la fashion week

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 15 settembre 2024) Sì, hai capito bene, e anche gli anti-trend diventano trend. E oggi, lo stileBoy è il più in voga. Gli ospiti della NYFW ne sono la prova vivente: via i tagli di capelli stravaganti, i colori accesi, le barbe artistiche e il make-up audace. Ora è il momento del normcore. Questo stile minimalista ha già fatto irruzione nel mondo della moda, ma nel grooming è ora che esplode. Non confondiamolo con il demure che ha già stufato il pubblico su TikTok. Oggi si parla solo diBoy. Curiosamente, non sono tanto i ragazzi a discuterne sui social, quanto le ragazze, orgogliose di mostrare i propri fidanzati, e confermano essere i migliori con cui uscire. Ma chi sono questi ragazzi "normali"? Sono quelli che scelgono di mantenere un approccio sobrio e rilassato al grooming. Niente di eccentrico, ma tutto perfettamente equilibrato.