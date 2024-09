F1 gara GP Azerbaijan replica in chiaro | orari programma e come seguirla

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) La F1 si prepara a vivere ladomenicale del Gran Premio dell’, completando così il diciassettesimo weekend del mondiale 2024. La pole position è andata nelle mani di Charles Leclerc, con Oscar Piastri in seconda posizione. Il moengasco ha siglato così il poker sulla pista azera, conquistando la prima posizione sulla griglia di partenza per la quarta volta consecutiva. L’appuntamento è per le 13:00 di domenica 15 settembre, con la– lunga 51 giri – disponibile in diretta a tutti gli abbonati Sky. Poche ore più tardi sarà disponibile anche lain, messa a disposizione da Tv8 a partire dalle 16:00. F1,GPinSportFace.