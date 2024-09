Ecco perché la Cina vede il fantasma della Silicon Valley Bank

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 15 settembre 2024) Uno spettro si aggira per la. E non sarebbe il primo, visti i tanti acciacchi del Dragone. Questa volta il problema è il prezzo dei titoli di Stato, che sta lentamente scivolando verso il basso, aprendo le porte a una pericolosa svalutazione dei portafogli bancari, dal momento che gli istituti, da quando Pechino ha lanciato il suo piano da mille miliardi di bond, lo scorso maggio, hanno fatto man bassa di debito sovrano. Ma forse a Pechino non avevano previsto la scarsa tenuta dei rendimenti, nonostante gli sforziPboc, la banca centrale cinese, nel sostenere gli acquisti di titoli, nel tentativo di stabilizzarne il prezzo. Negli Stati Uniti la svalutazione dei portafogli, anche se lì c’erano di mezza prodotti retail e non titoli di Stato, ha portato al crack. Un canovaccio che ora potrebbe ripetersi in. La prova, come sempre, è nei numeri.