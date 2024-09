È caccia alle risorse Ma Forza Italia fa muro sugli extraprofitti | La tassa è irreale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024)alza di nuovo il. "Noi siamo assolutamente contrari alla: l’abbiamo detto fin dall’inizio e non abbiamo avuto nessuna segnalazione in questa direzione". Lo ha detto, in merito all’ipotesi di inserire la misura nella Manovra, il ministro degli Esteri Antonio Tajani "C’è il nostro no – ha ribadito –. Il ministro Giorgetti (foto) non ne ha mai parlato: lo considero un periodo ipotetico dell’irrealtà". Sull’ipotesi dire glisi è espresso anche il segretario generale della Cgil. "Il film dellazione deglil’abbiamo già visto". Così Maurizio Landini. "Un anno fa – ha aggiunto – avevano raccontato che avrebbero fatto sfracelli: non hanno preso un euro. I profitti in questo Paese continuano ad aumentare: quelli che si abbassano sono i salari, mentre aumentano la precarietà e l’insicurezza sul lavoro".