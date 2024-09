Coppa Davis 2024 Matteo Berrettini piega Botic Van De Zandschulp e regala all’Italia l’1-0 sull’Olanda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) L’Italia è in vantaggio per 1-0nella sfida valida per la prima fase a gironi delladi tennis: a Bologna,in tre setVan De, rimontato e battuto con lo score di 3-6 6-4 6-4 dopo due ore e 23 minuti di gioco. L’Italia è già qualificata ai quarti, ma deve vincere il tie per passare come prima del Gruppo A, mentre l’Olanda avrà ora bisogno di conquistare almeno uno degli altri due incontri odierni per passare il turno, entrambi per farlo da prima. Ancora in corsa il Brasile, che invece deve sperare in un successo per 3-0 degli azzurri. Nel primo set il neerlandese deve annullare un break point nel game d’apertura, mentrene cancella a sua volta uno nel quarto gioco. Il break arriva però nel sesto game, con Van Deche strappa il servizio a trenta a, portandosi sul 4-2.