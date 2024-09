Carmen Electra confessa | Ero una senzatetto prima di diventare famosa

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 15 settembre 2024), durante un evento delle donne icone degli anni '90, hato chedi, ha avuto grande difficoltà e viveva come unaSabato 14 settembre, Juliette Lewis , Brittany Daniel e Cynthia Daniel Hauser si sono incontrate al 90's Con Florida per una conversazione moderata da Dory Jackson, redattrice di PEOPLE TV, durante la quale hanno parlato delle loro esperienze negli anni '90. Sebbenesia stata a lungo considerata una bomba sexy in quegli anni, l'ex star di Baywatch, 52 anni, ha ammesso di essere stata molto timida all'inizio della sua carriera, riflettendo su come ha iniziato: "Ero senza casa a Los Angeles, non provengo da una famiglia ricca o cose del genere. Sapevo dove dovevo essere a