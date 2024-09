Tatiana uccisa 16 anni fa | la notizia choc

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 14 settembre 2024)16fa, poco fa la– Laè di poco fa e arriva da “Il Messaggero Veneto”. La Cassazione ha annullato la condanna della Corte d’Assise d’Appello di Venezia che aveva confermato il giudizio in primo grado a 16nei confronti di Paolo Calligaris per l’omicidio della allora compagna,Tulissi. ( dopo le foto) Leggi anche: Tragico incendio in Italia, la vittima muore carbonizzata Leggi anche: Drammatico incidente tra autobus e camion: ci sono mortiTulissi16fa: poco fa laNuovo colpo di scena sull’omicidio diTulissi, la donnaa Manzano nel novembre del 2008 con tre colpi di pistola.