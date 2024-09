Nazionale Italiana e Luciano Spalletti | fuoriclasse cercasi

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di sabato 14 settembre 2024) Da tempo molti appassionati di calcio, ma anche grandi esperti, si chiedono: alladi Calcio allenata dal CTmanca davvero unalla Alessandro ‘Pinturicchio’ Del Piero? Manca davvero un top player come Francesco Totti o Roberto Baggio? In questi giorni è lo stesso allenatore di Certaldo ad aver sollevato la questione, durante una bella intervista, prendendo come esempio emblematico questi tre grandi personaggi. Calciatori che hanno fatto la storia del calcio.li ha etichettati come dei ‘veri purosangue’. A nostro giudizio il quesito è molto interessante, e probabilmente ancor più profondo Crediamo che ad oggi non ci siano calciatori nemmeno ‘alla Ambrosini, Di Natale o Gattuso‘.