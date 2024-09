Nato ok di Washington alla vendita di 32 caccia stealth F-35 alla Romania

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Roma, 14 settembre 2024 - Le crescenti tensioni con la Russia a seguito della guerra in Ucraina stanno spingendo laa rafforzarsi nei Paesi strategici come laha così approvato ladi una trentina diF-35 a Bucarest per un valore di 7,2 miliardi di dollari, ha comunicato dal Dipartimento di Stato Usa. L'ok definitivo, ma non ci dovrebbero essere problemi per un alleato così importante, dovrebbe arrivare dal Congresso degli Stati Uniti. La, in una posizione strategica alle porte dell'Ucraina e del Mar Nero, inoltre ha iniziato proprio questa settimana ad addestrare i piloti ucraini suiF-16 in un centro specializzato.