Juventus la mamma di Rabiot risponde a Motta | Tornare non è mai stata una opzione

(Di sabato 14 settembre 2024) Alla vigilia del match contro l’Empoli, Thiagoaveva parlato della situazione di Adrien, spiegando come da parte sua non ci fosse nessuna chance di convincerlo a ripensarci e rimanere alla: “Non mi ha chiamato, mi piace come ragazzo e come giocatore ma ha preso una strada diversa e gli auguro felicità nel trovare una squadra dove poter esprimere il suo talento”. Ladi Adrien, la signora Veronique, però, non le manda a dire in una risposta a L’Equipe e sottolinea come sia stato il centrocampista francese a non voler cambiare idea: “Non c’è bisogno di chiudere la porta,allanon era un’presa in considerazione. Quando prendiamo decisioni, ce ne assumiamo la responsabilità”. Il ventinovenne è ancora svincolato., ladi: “non è maiuna” SportFace.