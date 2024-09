Il primo mese dell’Arezzo | la pagella dei giocatori

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 14 settembre 2024) Dopo ildi campionato, è tempo di fare un bilancio delle prestazioni dei. Tra momenti di grande solidità e alcune incertezze, vediamo come si sono comportati i protagonisti di questo inizio di stagione. Trombini – 6,5 Ha raccolto diversi palloni in porta, ma raramente per colpa sua. Prestazione complessivamente positiva. Montini – 6 Pochi minuti in campo, ma sufficienti per ottenere la sufficienza. Lazzarini – 5,5 Ha concesso due rigori, soffrendo nel ruolo di esterno, che non sembra adatto a lui. Del Fabro – 5 Fortissimo di testa, ma soffre contro avversari rapidi. Ha bisogno di migliorare in velocità. Gigli – 5,5 Anche lui ha mostrato lentezza nei movimenti, influenzando la sua prestazione. Coccia – 5,5 Non al livello dello scorso anno, ha deluso sia in fase difensiva che in spinta offensiva. Ci si aspettava di più.