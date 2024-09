Como un anno e mezzo di carcere per il parrucchiere spacciatore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Unfa, nel suo negozio didi piazza San Rocco, il titolare Augustine Obaweki, nigeriano di 41 anni, era stato trovato con 60 grammi di marjuana, suddivisa in 12 dosi sigillate con nastro adesivo e pronte per lo smercio, custodite all’interno del mobiletto del registratore di cassa. La polizia lo aveva arrestato, durante un controllo degli esercizi commerciali della zona, e ora è stato condannato a undi. Davanti al giudice è comparso solo il suo avvocato, Maruska Gervasoni, perché l’uomo nel frattempo è ritornato nel suo Paese visto che è stato espulso dall’Italia. La polizia aveva trovato la droga a giugno 2019, assieme a 230 euro in contanti, in un vano sotto la cassa, quando il negozio era in piena attività , con diversi clienti al suo interno.