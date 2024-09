Cauet | Inzaghi? Le scelte parlano per lui! Solo un appunto da fare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024) Dopo aver parlato nello specifico di due giocatori dell’Inter, Benoitanalizza la gestione della rosa di Simone. L’ex nerazzurro è individua un piccolo neo del mister piacentino. SCHEMA – Benoitdice la sua sul modus operandi di Simoneall’Inter: «Speriamo che dopo questo periodo di Nazionali, in cui fortunatamente nessuno si è infortunato, di ritrovare subito la macchina per rodata che si era costruito prima della sosta. Anche se sappiamo che l’Inter ha mantenuto l’allenatore, una struttura di squadra simile all’anno scorso, quindi obiettivamente non è una sosta che ti cambia. Però a livello di ritmo e condizione atletica qualcosina ti può giocare contro. Polemiche sulla gestione di alcuni giocatori da parte di Simone? Dal punto di vista del minutaggio do ragione, nel senso che si vede un certo schema.