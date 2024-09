A Punta Arenas l' incontro mondiale delle giornaliste

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Atteso a Magallanes dal 23 al 27 settembre il venticinquesimo congressodell'Associazionedonnee scrittici Ammpe World (la sua sigla in spagnolo)., capitale della regione, farà da cornice ai cinque giorni di lavoro sotto il lemma "Il nostro nord è nel sud". La scelta del luogo testimonia dello sforzo dell'associazione per decentralizzare i grandi eventi e promuovere attività di rilievo internazionale nelle zone periferiche - sottolinea la presidente Elia Simeone - diversificando l'offerta del turismo. L'è il risultato di due anni di lavoro della Ammpe in collaborazione con Sernatur (Servizio Nazionale del Turismo) e finanziato dal Governo Regionale di Magallanes e dell'Antartide cilena.