Vitali Spa ha ottenuto dall’Autorità garante della concorrenza Agcm il massimo punteggio nel rating di legalità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 13 settembre 2024) Peschiera Borromeo. L’Autoritàe del Mercato (), ha riconosciuto al GruppoSpa tre stelle su tre, neldi. Un traguardo di rilevanza per il Gruppo che ottiene ildell’indicatore di merito per le aziende che si distinguono per l’adozione di comportamenti che rispettano interamente le normative in vigore. Ilconferma i valori centrali del Gruppo, quali etica, trasparenza e conformità legale e l’impegno costante nel mantenere elevati standard di correttezza e integrità. Un percorso che farà da guida anche per il futuro. A questo link, l’elenco delle imprese condi: https://www..it/competenze/-di-legalita/elenco-