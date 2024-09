Maltempo a Roma | allagamenti e alberi caduti 50 interventi della Polizia locale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2024) Disagi alla viabilità in diverse zoneCapitale a causa delle forti piogge Ilha causato numerosi disagi anella giornata di oggi, con circa cinquantaeffettuati finora dallaper far fronte a situazioni di, rami eo pericolanti. Le forti piogge hanno reso necessario l’intervento degli agenti per la gestioneviabilità e la messa in sicurezza di diverse areeCapitale. Le zone più colpite includono viaPrimavera e via Silone, nella zona di Prenestina, dove sono stati registrati problemi alla circolazione. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a intervenire laddove necessario per garantire la sicurezza dei cittadini.