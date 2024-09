Mai stata così Grande Fratello sono già tutti pazzi per la nuova casa | le prime foto dall’interno

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) A pochi giorni dall’inizio delstate svelate leimmaginidella. Poco tempo fa la prima anticipazione erafatta da Alfonso Signorini, che aveva parlato di lavori ancora in corso. Ma ora finalmente abbiamo potuto vedere qualcosa di più. E dal 16 settembre riusciremo a conoscerla ancora meglio, quando comincerà il programma. Da quest’anno ilha una, che non è quella di Cinecittà. Come ricordato da DavideMaggio, questa dimora è situata ai Lumina Studios di Roma e ha un’estensione di 1.800 metri quadrati. La sua costruzione è avvenuta seguendo dei modelli ecosostenibili senza ovviamente tralasciare l’aspetto della bellezza. Leggi anche: “Niente, non ci sarà”.