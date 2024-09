Italia l’allarme per Euro 2032

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 13 settembre 2024)per“Solo l’Allianz Stadium è pronto, non ci sono passi avanti per San Siro, sull’Olimpico” Le parole di Michele Uva, dirigente UEFA, sulla situazione stadi inin vista deglipei. Michele Uva, dirigente UEFA, ha parlato a Calcio e Finanza della situazione stadi inin vista deglipei. ALLARME STADI – “Servono cinque stadi a norma per, con progetti già approvati e finanziati. Al momento ce n’è solo uno pronto, lo Stadium di Torino. L’Olimpico di Roma ha bisogno di pochi interventi, mentre la situazione di San Siro è più complicata. È già passato un anno dall’assegnazione e non sono stati fatti grandi passi avanti. Non servono solo cinque stadi, però, perché se ci concentriamo solo su quelli, il divario strutturale rischia di allargarsi ulteriormente.