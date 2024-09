Gaza Albanese Onu | Il governo fermi le relazioni militari con Israele Tajani? Gli ho chiesto un incontro ma lo ha rifiutato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Noi non veniamo uccisi dalle munizioni israeliane, noi veniamo uccisi dalle bombe occidentali“. Non usa mezzi termini Raji Sourani, direttore e fondatore del Palestinian Center for Human Rights di, durante la conferenza stampa alla Camera dei deputati, in cui punta il dito contro i Paesi europei e contro gli Stati Uniti, complici secondo lui, della situazione ae in Cisgiordania. “– continua Sourani – da 11 mesi sta commettendo un genocidio, fino ad oggi ha ucciso più di 45 mila civili, tra cui 17 mila bambini”. All’evento, organizzato da Assopace Palestina, Amnesty International, AOI e Arci in collaborazione con l’Intergruppo parlamentare per la Pace tra Palestina e, era presente anche Francesca, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati.