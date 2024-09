Strangolata e messa in un frullatore | Ecco chi è stato Una fine orrenda per la reginetta di bellezza

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Orrore in Svizzera:neldal marito. Un orribile caso di cronaca nera ha sconvolto la città di Binningen, nei pressi di Basilea, dove la 38enne Kristina Joksimovic, ex finalista di Miss Svizzera, è stata brutalmente assassinata dal marito. La donna è stata prima, poi fatta a pezzi e, successivamente, i suoi resti sono stati tritati con un. I macabri dettagli di questo atroce delitto hanno lasciato sgomento e orrore nella comunità locale, e non solo: la vicenda oltremodo raccapricciante sta facendo il giro del mondo.neldal marito Il marito della vittima, un uomo di 41 anni la cui identità non è stata resa pubblica, ha visto respinta la sua richiesta di rilascio dalla Corte federale di Losanna.