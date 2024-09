Piazze calde Cesena dove il calcio è una fede

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’atmosfera è già quella calda e invitante della B ritrovata dopo una rinascita e sei stagioni; curiosità, eccitazione sportiva, la partenza sprint dei sei punti nelle due gare casalinghe (con Carrarese e Catanzaro) ha dimostrato come la squadra bianconera possa giocarsela con tutti, puntare almeno alla salvezza e tale convinzione è stata rafforzata anche dalle buone prestazioni nonostante le sconfitte di Reggio Emilia con il Sassuolo e di La Spezia. Ora, poi, si avvicina il derby, rivalità accesa con il Modena da sempre tra due veterane della B (33 presenze per i romagnoli, ben 53 per i gialloblù e meglio ha fatto solo il capoclassifica Brescia con 66 volte), tra due tecnici che hanno significato qualcosa e anche di più per entrambe le città.