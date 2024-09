Nuovi guai per Anderson arrestato l’ex di Manchester United e Fiorentina

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024)Luís de Abreu Oliveira è statoa Porto Alegre in Brasile. E’ stato condannato a 30 giorni di reclusione per il mancato versamento del mantenimento dei figli. La ‘cauzione’ per ritornare in libertà consiste nel pagamento, da parte delpromessa dele con un passato alla, dell’intera somma che il brasiliano deve corrispondere, arrivata oramai alla consistente cifra di 55.650 mila euro. Non è la prima volta chegiocatore si ritrova a dover pagare il proprio pegno alla giustizia. Già nel 2021 era stato coinvolto in una truffa per riciclaggio di criptovalute, che aveva portato alla sottrazione di oltre 5 milioni di euro. L'articoloperdiCalcioWeb.