Non lo ho mai amato Ecco perché lo sposai | Ornella Vanoni la confessione sull' ex marito

(Di giovedì 12 settembre 2024) Per raccontare la vita dibisognerebbe avere a disposizione un'infinità di battute di cui purtroppo non disponiamo. Nel corso di un lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, la cantante ha ripercorso quella che è stata la sua vita. E nella sua vita di persone che hanno lasciato un segno indelebile ce ne sono passate tante. Giorgio Strehler è una di queste e a detta dell'artista è proprio con lui che ha capito il significato della parola amore. "Avevo già avuto altri uomini. Ma l'amore l'ho scoperto con Giorgio. Prima non sapevo cosa fosse. Quando lui mi disse ti amo da impazzire, fu come se si fosse rotto il carapace dentro cui ero imprigionata. Pensai: voglio stare con lui. Mi sentivo davvero amata alla follia; ed essere amate alla follia è bellissimo. Anche se Giorgio all'inizio era molto timido". Il loro grande amore finì "per i suoi vizi. Vari vizi.