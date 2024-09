Luca Giurato era malato? Il motivo della sua assenza dalla tv

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 12 settembre 2024) Poco dopo l’annunciomorte di, molti hanno pensato che il conduttore e giornalista fosse, anche perché da anni non si vedeva più in tv, con programmi da conduttore.non aveva nessuna malattia cronica, anche se stava facendo riabilitazione in seguito ad una brutta caduta capitatagli nel 2023. Semplicemente ad 84 anni, il conduttore si era ritirato e preferiva viaggiare.La sua seconda moglie, Daniela Vergara, ha spiegato in una intervista a Il Giornale chestava bene, anche se l’anno scorso era caduto e per questostava seguendo una riabilitazione che proseguiva positivamente. La coppia stava trascorrendo una vacanza a Santa Marinella, vicino Roma, quandoè morto improvvisamente.