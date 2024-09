Temptation Island Antonio | la proposta era finta con un anello preso sulla bancarella Titty chiede il falò

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La prima puntata del viaggio dei sentimenti di una delle sette coppie arrivate all'Is Morus Relais è stata ricca di rivelazioni, alla fine della serata lei ha chiesto ildi confronto. La prima puntata di, andata in onda il 10 settembre 2024, ha subito acceso i riflettori su una delle coppie più complesse e discusse del docu-reality:. Lui, 27 anni, impiegato, e lei, parrucchiera, vivono una relazione costellata da gelosie, incomprensioni e numerosi problemi irrisolti, in particolare legati alla fiducia.: la prima coppia in crisi di13 Nonostante gesti estremi da parte del fidanzato, come tatuarsi il volto della ragazza sul polpaccio per cercare di riconquistarla dopo un tradimento, la coppia continua a vivere momenti di forte tensione. Durante la prima