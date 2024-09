Sergio Bonelli Editore presenta NERO VOLUME VII DOVE ABITA LA NOTTE di Emiliano e Matteo Mammucari

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Arriva in libreria e fumetteria il 27 settembre il settimo capitolo di, la saga di, che racconta la storia di un guerriero che, al tempo delle Crociate, è costretto a combattere contro demoni che emergono dagli abissi più profondi della mitologia araba e persiana. In questo nuovocon i disegni di Federico Santagati e Giuseppeni e i colori di Simona Fabrizio, in uscita in libreria e in fumetteria il 27 settembre,entra in un nuovo ciclo narrativo: si lascia alle spalle i campi di battaglia e le maledizioni per iniziare finalmente una nuova vita a Samarcanda, senza immaginare che è proprio là chela. A Samarcanda, infatti, puoi seppellire il tuo nome, darlo in pasto al buio, precipitarlo nel più fondo degli abissi e pregare che lalo avvolga. Ma presto o tardi tornerà alla luce.