Privato spaziale ma pur sempre un grande lavoro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La missione Polaris Dawn della navetta Crew Dragon Resilience non era iniziata nel migliore dei modi. Eppure, nessuno si era scandalizzato come invece è accaduto per i guai alla Starliner di Boeing, quando fu annunciato che il lancio sarebbe stato rimandato a causa di una perdita di elio negli impianti del razzo. Il via alla missione sarebbe dovuto avvenire il 26 agosto, ma SpaceX ha rinunciato per eseguire altri controlli, dimostrando che l’astronautica è una scienza nella quale, almeno fino a oggi, non esiste routine. C’è stato anche un tentativo di lancio il 27 agosto, anch’esso annullato dopo che la squadra della missione aveva rilevato ancora elio in uscita del Falcon 9, quindi il “Go-volo” è stato ritardato più volte a causa del maltempo, fino a ieri, 10 settembre, alle 11:23 ora italiana.