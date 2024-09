Monsano il festival Pergolesi Spontini sbarca alla chiesa degli Aroli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024)(Ancona), 11 settembre 2024 – Il 24esimoarriva in un piccolo gioiello dell’architettura romanico-gotica della Vallesina, immerso tra gli ulivi sulle colline di. L’appuntamento è per stasera (ore 21)(XIII secolo) per il concerto “Residart II” di cui è protagonista il Duo Althea, giovane ensemble da camera vincitore della Borsa di Studio 2024 promossa da Residart, la prima rete di Residenze d’Artisti nata nelle Marche, da Orlando European Summer Course for Chamber Music, uno dei più prestigiosidi musica da camera dei Paesi Bassi, e dFondazioneche con le due istituzioni ha sottoscritto un partenariato per produzioni musicali e corsi di specializzazione di Musica da Camera.