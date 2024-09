L’OraSì cerca la quadra | Mi aspetto passi in avanti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Virtus Imola – OraSì Ravenna atto secondo. Le cugine romagnole si ritroveranno alle 19.30 al PalaRuggi per il remake della sfida andata in scena il 31 agosto al PalaCosta dove a vincere furono gli imolesi 80-76 (punteggio che vale solo per le statistiche perché al termine di ogni quarto i punteggi sono stati azzerati). In quell’occasioneera al debutto stagionale e dunque oggi, a distanza di oltre dieci giorni, avrà maggiore brillantezza. L’amichevole con i Blacks della scorsa settimana ha dato buone indicazioni, con Casoni che ha confermato di poter dare un ottimo contributo sotto canestro sia con De Gregori che con Crespi e Tyrtysnyk che ha mostrato di essere un preciso tiratore, tanto che tanti schemi sono stati costruiti su misura per lui, mettendolo nelle migliori condizioni di tirare.