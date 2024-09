La Russa ricorda Clio Napolitano | Alle spalle del marito ma sempre importante

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 11 settembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2024 "Ieri si è spenta, all'età di 89 anni,Maria Bitoni, moglie dell'indimenticato presidente emerito Giorgio. Io ho avuto l'onore e il piacere di conoscerla e incontrarla spesso negli anni in cui ero ministro della Difesa, e ho potuto constatare di persona come fosse una donna risoluta e rigorosa, ma anche sobria e ironica, come la descrivono oggi tutti quelli che la conoscevano bene. Il suo ricordo mi è rimasto impresso perché erapresente accanto alsenza mai apparire, ho avuto quest'impressione che è stata confermata da chi la conosceva" così il Presidente del Senato Ignazio Lahato la moglie dell'ex Presidente della Repubblica Giorgio, scomparsa lo scorso 10 settembre 2024. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev